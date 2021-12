Napoli – Europa League: gli azzurri pescano il Barcellona

Il Napoli affronterà il Barcellona ai “playoff” sedicesimi di finale di Europa League.

L’andata si giocherà il 17 febbraio in Spagna. Il ritormo il 24 febbriao allo Stadio Maradona.

– Il Barcellona arriva dalla Champions League dove è giunta terza nel Girone dietro a Bayern Monaco e Benfica

Questi i risultati:

Barcellona-Bayern Monaco 0-3

Benfica-Barcellona 3-0

Barcellona-Dinamo Kiev 1-0

Dinamo Kiev-Barcellona 0-1

Barcellona-Benfica 0-0

Bayern Monaco-Barcellona 3-0

– PRECEDENTI –

Il Napoli ha affrontato il Barcellona agli ottavi di finale di Champions League:

Andata: Napoli-Barcellona 1-1 del 25 febbraio 2020

Ritorno: Barcellona-Napoli 3-1 del 8 agosto 2020

Il Napoli ha affrontato il Barca anche nel Trofeo “La-Liga-Serie A Cup” in due gare negli Stati Uniti il 6 e l’8 agosto del 2019. All’andata vinsero gli azzurri per 1-0, al ritorno prevalsero i catalani per 2-1.

In precedenza il Napoli aveva incontrato il Barcellona nel Trofeo Gamper il 22 agosto del 2011. Vinsero i catalani per 5-0.

– PALMARES –

Questi i successi nella storia del Barca:

26 Campionati di Liga Spagnola

5 Coppe dei Campioni/Champions League

4 Coppe delle Coppe

3 Coppe delle Fiere

5 Supercoppe UEFA

3 Coppe del mondo per club

31 Coppe del Re

2 Coppe della Liga

13 Supercoppe di Spagna