Napoli e provincia – Controlli della polizia, ecco il bilancio

Controlli in zona Montesanto e Pignasecca.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in zona Montesanto e Pignasecca.

In particolare, gli agenti del Commissariato Montecalvario e del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno identificato 96 persone, di cui 18 con precedenti di polizia, e controllato 55 veicoli, contestando 5 violazioni del Codice della Strada.

Controlli della Polizia di Stato ad Arzano e Frattamaggiore.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni di Arzano e Frattamaggiore.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto di personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 437 persone, di cui 97 con precedenti di polizia, controllato 228 veicoli, di cui 2 sottoposti a fermo amministrativo e 2 a Sequestro Amministrativo, e contestato 7 violazioni del Codice della Strada, elevando sanzioni amministrative per un totale di 3.530 euro. Infine, è stata controllata una persona sottoposta a misure restrittive o alternative alla detenzione;

Controlli della Polizia di Stato a Porta Nolana.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato controlli nell’area di Porta Nolana e nelle zone limitrofe.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree interessate.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 65 persone, di cui 18 con precedenti di polizia, e controllato 28 veicoli.

Controlli Alto Impatto a Secondigliano.

Nella giornata di martedì, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli, gli agenti della Polizia di Stato e nello specifico del Commissariato Secondigliano, della Polizia di Frontiera di Napoli-Capodichino, del Reparto Prevenzione Crimine Campania, dei Nibbio e dell’Unità Cinofila Antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Secondigliano e del Nucleo Operativo Stella con l’ausilio di personale della Polizia Locale – Unità Operativa Secondigliano, Aeroporto e del Gruppo Motociclisti, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio presso l’Aeroporto di Napoli Capodichino e presso il Rione Berlingieri.

Nel corso dell’attività sono state identificate 185 persone, di cui 65 con precedenti di polizia, controllati 124 veicoli, di cui 17 sottoposti a sequestro amministrativo, e 18 taxi/ncc; inoltre, sono state contestate 40 violazioni del Codice della Strada, sospese 11 carte di circolazione e ritirata una patente di guida.

Ancora, sono stati notificati 2 Ordini di Allontanamento nei confronti di due soggetti poiché sorpresi ad esercitare l’attività di tassista, sprovvisti di qualsivoglia licenza, 3 soggetti sono stati, altresì, denunciati per ricettazione e guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.

Infine, un soggetto è stato tratto in arresto per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché sorpreso nel corso di una cessione di sostanza stupefacente e trovato,inoltre, in possesso di 67 grammi di cocaina, 47 grammi circa di crack e 665 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio mentre, 2 soggetti sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.