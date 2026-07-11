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Turris – Altro rinforzo in mediana, ecco Konate

La FC Turris 1944 è lieta di annunciare l’arrivo del centrocampista Amara Konate, classe 1999, che vestirà la maglia biancorossa nella stagione sportiva 2026/2027. Il calciatore approda in biancorosso dalla Cavese 1919 a titolo temporaneo. Centrocampista dinamico e di prospettiva, Konate arriva a Torre del Greco dopo il percorso di crescita maturato con la Cavese, società che ha creduto nelle sue qualità accompagnandolo nel suo sviluppo tecnico e umano. Nel corso della sua carriera ha inoltre vestito le maglie di Perugia, Rieti, ACR Messina, Nocerina e L’Aquila, esperienze che gli hanno consentito di maturare importanti competenze nei campionati nazionali e di proseguire il proprio percorso di crescita. Dotato di forza fisica, intensità e capacità di interpretare entrambe le fasi di gioco, Amara rappresenta un profilo motivato, pronto a mettere le proprie qualità al servizio del progetto corallino. Il suo arrivo conferma la volontà della FC Turris 1944 di investire su calciatori di prospettiva.

La società rivolge ad Amara Konate il più caloroso benvenuto nella famiglia corallina, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e sportive con la maglia biancorossa