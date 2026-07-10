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Turris – Tra i pali arriva il giovane Gallo

La FC Turris 1944 è lieta di annunciare l’arrivo del portiere Pietro Emilio Gallo, classe 2006, che vestirà la maglia biancorossa nella stagione sportiva 2026/2027. Giovane estremo difensore di prospettiva, Gallo approda a Torre del Greco dopo un importante percorso di formazione maturato nei settori giovanili di Cagliari, Pordenone e Vicenza, realtà che negli anni hanno contribuito alla sua crescita tecnica e personale. Dopo l’esperienza con la formazione Primavera del Vicenza, ha avuto l’opportunità di confrontarsi con il calcio dei grandi vestendo la maglia della Paganese, proseguendo il proprio percorso di maturazione e consolidando le proprie qualità tra i pali. Portiere moderno, dotato di personalità, reattività e spirito di sacrificio, Pietro Emilio Gallo rappresenta un investimento sul presente e sul futuro del progetto corallino, confermando la volontà della società di valorizzare giovani calciatori motivati e desiderosi di crescere. Il suo arrivo arricchisce il reparto dei portieri con un profilo di prospettiva, pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico e a dare il proprio contributo con impegno, professionalità e determinazione.

La FC Turris 1944 dà il più caloroso benvenuto a Pietro Emilio Gallo nella famiglia corallina, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e sportive con la maglia biancorossa.