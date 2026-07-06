Napoli – Conferenza di presentazione maglia Home del Centenario

Nel prestigioso scenario della Panorama Lounge a bordo di MSC World Europa, SSC Napoli ha presentato oggi la nuova maglia Home 2026/27.

In un contesto dal forte respiro internazionale, il Club ha svelato la divisa che accompagnerà la squadra nella stagione del Centenario, un’annata destinata a occupare un posto speciale nella storia azzurra.

La nuova Home rappresenta uno degli elementi identitari più significativi della speciale ricorrenza, capace di raccontare il legame tra il Napoli, la sua città e la sua comunità di tifosi in tutto il mondo.

La divisa celebra un secolo di storia e appartenenza attraverso un design pensato per unire memoria e futuro. Ogni dettaglio richiama il patrimonio emotivo del Club e lo proietta in una stagione in cui la maglia diventa racconto.

Sulla nuova Home spiccano i loghi dei partner che accompagneranno SSC Napoli in questa annata storica:

MSC, Main Partner dal 2023, che ha rinnovato il proprio accordo fino al 2029;

EA7, sponsor tecnico per la sesta stagione consecutiva, nell’ambito della collaborazione con il Gruppo Armani, che comprende anche Emporio Armani come Formal Wear Partner per il secondo anno di una partnership che proseguirà fino al 2030;

Sorgesana, Back-of-Shirt Partner per la terza stagione e vicina a SSC Napoli con SGAM dal 2005.

DongFeng, alla seconda stagione come Sleeve Partner e al fianco del Club fino al 2029.

Alla presentazione hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, di SSC Napoli e dei partner del Club.

Erano presenti l’Arcivescovo di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia, il Presidente della Regione Campania Roberto Fico, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il Prefetto di Napoli Michele Di Bari.

Per SSC Napoli sono intervenuti il Presidente Aurelio De Laurentiis, il Vicepresidente Edoardo De Laurentiis e Valentina De Laurentiis, Board Member e Style Designer del Club.

Hanno preso parte all’evento i principali partner del Club, rappresentati dal Vice President Southern Europe della Divisione Crociere di MSC Leonardo Massa, dal Presidente di SGAM Nicola Arnone, da Francesca Curci, Brand Communication, PR & Events Director di DongFeng Italia e da Marta Leonori, Responsabile Area Gestionale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani.

Aurelio De Laurentiis, Presidente di SSC Napoli: “Il Centenario è l’occasione per celebrare durante tutta la stagione cento anni e più di passione e identità. Il Napoli vive nel legame profondo con la sua città e con i suoi tifosi, un patrimonio unico che abbiamo il dovere di custodire e la responsabilità di proiettare nel futuro. La maglia Home 2026/27 sarà il simbolo più importante di questa ricorrenza: unisce il ricordo di ciò che siamo stati all’ambizione di ciò che vogliamo diventare, raccontando la nostra storia con uno sguardo contemporaneo.

Guardiamo avanti lavorando per un Club sempre più forte, solido e internazionale, capace di rappresentare nel mondo la bellezza e l’orgoglio di Napoli. Pe’ cient’anne è il nostro augurio, ma anche l’impegno a continuare a crescere senza dimenticare le nostre radici”.

Leonardo Massa, Vice President Southern Europe Divisione Crociere di MSC: “Accompagnare la SSC Napoli nella stagione del Centenario rappresenta per noi un motivo di autentico orgoglio.

Presentare la nuova maglia Home a bordo di MSC World Europa conferisce a questo momento un significato particolare, perché unisce due realtà che hanno nel respiro internazionale e nel profondo legame con Napoli i tratti distintivi della propria storia. Da sempre il mare è il luogo in cui MSC mette in connessione persone, culture e destinazioni.

Napoli incarna questa vocazione in modo naturale: è una città che accoglie, dialoga con il mondo e continua a conservare intatta la forza della propria identità. Le grandi destinazioni non si definiscono soltanto per ciò che of rono, ma per le emozioni che sanno lasciare.

Napoli appartiene a questa categoria: una città capace di emozionare, di ispirare e di rimanere nel cuore di chi la vive, proprio come i grandi viaggi”.

Leo Dell’Orco, Presidente Giorgio Armani: “Il calcio è stata la mia prima passione: ha una forza unica, la capacità di parlare a tutti e di creare un grande senso di appartenenza. La collaborazione tra EA7 e SSC Napoli nasce da questo e ha un significato importante, per l’amore che circonda la squadra e per il legame strettissimo con un territorio unico, ancora di più in una stagione speciale come quella del Centenario. La maglia che lo celebra racconta la storia, il forte senso di identità e il futuro del Club, ed è la conferma di una visione dello sport aperta e democratica, in cui ci riconosciamo profondamente”.

Nicola Arnone, Presidente di SGAM e Acqua Sorgesana: “Celebrare i cento anni della SSC Napoli è un’emozione che

condividiamo con orgoglio. Acqua Sorgesana e il nostro Gruppo hanno avuto il privilegio di accompagnare una parte importante di questo straordinario percorso, sostenendo il Club nei momenti della rinascita, della crescita e dei grandi successi. Il centenario non rappresenta soltanto una ricorrenza sportiva, ma il racconto di una storia che appartiene a un’intera comunità. Essere ancora oggi al fianco del Napoli significa rinnovare il nostro impegno verso un simbolo del territorio che, da un secolo, unisce generazioni di tifosi e porta nel mondo i valori, la passione e l’identità di Napoli. Al Club, alla sua storia e ai suoi sostenitori rivolgiamo i nostri più sinceri auguri per questo straordinario traguardo e per un futuro ricco di nuove soddisfazioni”.

Massimiliano Alesi, Direttore Generale di Dongfeng Italia: “Essere al fianco del Napoli in un momento così speciale come la stagione del Centenario è per noi motivo di grande orgoglio. Questa nuova maglia Home racconta cent’anni di storia, di appartenenza e di un legame autentico tra il Club, la città di Napoli e i suoi tifosi in tutto il mondo. Sono valori che sentiamo vicini anche come azienda: la capacità di innovare restando fedeli alle proprie radici, e di guardare al futuro senza mai dimenticare da dove si viene. Essere parte di questo capitolo così importante della storia azzurra è per Dongfeng un privilegio, e la base da cui partire per costruire insieme al Napoli un percorso fatto di passione condivisa e crescita comune”.