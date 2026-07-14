Torre del Greco – Via alle attività legate alla formazione del progetto InclusiOn

Interventi di presa in carico multi-professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente svantaggiate, vulnerabili e a rischio di discriminazione attraverso interventi formativi retribuiti per l’acquisizione di competenze chiave: entra nel vivo l’azione B di “InclusiOn: accendiamo il futuro”, il progetto rivolto alle fasce fragili della popolazione promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e portato avanti grazie al lavoro dell’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino e degli uffici preposti, in sinergia con i soggetti attuatori (le cooperative sociali La via lattea e Le ali, il Gruppo Lombardo e Amaltealab).

Dopo la fase di selezione, i soggetti che si sono candidati a partecipare ai vari percorsi formativi prenderanno parte ad un primo incontro pubblico in programma giovedì 16 luglio, dalle ore 10 alle ore 13, nella sala convegni dell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità. All’iniziativa prenderanno parte il sindaco Luigi Mennella, l’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino, il dirigente del settore comunale Amedeo Cortese e la referente dell’azione B del progetto Stefania Scognamiglio (Gruppo Lombardo Formazione srl).

Come viene evidenziato nel manifesto che annuncia l’iniziativa, “i candidati ammessi sono invitati a partecipare all’incontro pubblico, durante il quale verranno illustrate le attività e i successivi passi operativi”. Viene inoltre sottolineato come “la partecipazione è necessaria per l’avvio dei percorsi obbligatori di orientamento, presa in carico multi-professionale e formazione retribuita, finalizzati all’autonomia sociale e all’inserimento lavorativo.