Napoli – Spaccio, in arresto 36enne

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 36enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sebeto, hanno sorpreso il predetto che, in cambio di denaro, ha prelevato un involucro all’interno di un’aiuola per poi cederlo ad un soggetto.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il 36enne trovandolo in possesso di 245 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, mentre, all’interno dell’aiuola, gli agenti hanno rinvenuto 14 involucri di cocaina/crack del peso di circa 3 grammi; l’acquirente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.