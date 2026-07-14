Napoli – Controlli della Polizia, della Guardia Costiera e della Polizia Locale sul litorale di San Giovanni a Teduccio: il bilancio

Nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli, intensificati anche in considerazione del maggiore afflusso turistico nei periodi estivi, personale della Polizia di Stato, e nello specifico gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra, unitamente ai militari della Guardia Costiera e con il supporto di personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto dei fenomeni di abusivismo sul suolo demaniale nella zona del litorale di San Giovanni a Teduccio.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno accertato che un uomo, identificato per un 49enne, aveva realizzato uno stabilimento balneare abusivo, noleggiando sedie, lettini e ombrelloni senza alcun titolo autorizzativo.

Per tali motivi, l’uomo è stato denunciato per deturpamento e imbrattamento di cose altrui, invasione di terreni o edifici e abusiva occupazione di spazio demaniale secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione. L’attrezzatura, invece, costituita da 49 ombrelloni, 57 lettini e 161 sedie, è stata sottoposta a sequestro.