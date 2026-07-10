Turris – Esperienza in difesa, ufficiale Cristini

La FC Turris 1944 è lieta di annunciare l’arrivo del difensore Andrea Cristini, che vestirà la maglia biancorossa nella stagione sportiva 2026/2027.

Nato a Brescia il 12 luglio 1994, Cristini abbina esperienza, corsa e qualità, caratteristiche che gli hanno consentito di costruire un percorso importante nei campionati nazionali. Cresciuto nel settore giovanile del Brescia, ha successivamente maturato una lunga esperienza tra Serie C e Serie D, indossando le maglie di società prestigiose come Mantova, Pro Patria, Cuneo, Feralpisalò, Rimini, Virtus Verona, Gelbison e Nocerina, distinguendosi per continuità di rendimento, affidabilità e spirito di sacrificio. Cristini arriva a Torre del Greco per mettere la propria esperienza al servizio del progetto corallino e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della società. Il suo innesto rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione dell’organico biancorosso, aggiungendo qualità, equilibrio e personalità al reparto arretrato.

La FC Turris 1944 dà il più caloroso benvenuto ad Andrea Cristini nella famiglia corallina, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.