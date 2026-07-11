Torre del Greco – Due serate all’insegna del divertimento con TorRidendo

Saranno due serate all’insegna del divertimento quelle in programma domenica 12 e lunedì 13 luglio. È tutto pronto per TorRidendo, la rassegna che trasformerà piazza Santa Croce in una vera e propria arena della comicità (ingresso libero fino all’esaurimento dei posti a sedere disponibili), grazie all’idea dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, che prosegue così la ricca programmazione di eventi destinati ad andare avanti fino alle festività di fine anno.

Si annuncia ricco il programma predisposto dall’ufficio Cultura del Comune di Torre del Greco, che ha affidato il coordinamento artistico della kermesse ad Antonio D’Ausilio, noto al grande pubblico per la verve comica ma che nella circostanza avrà il ruolo di conduttore. Con lui, a presentare i dodici artisti che si esibiranno nelle due giornate sul palco allestito di fronte alla basilica che fu di San Vincenzo Romano, ci saranno anche Imma Pirone e Antonio Colursi, la prima attrice della fiction Rai “Un posto al sole”, il secondo cabarettista.

Si parte domenica 12 luglio con Lello Musella, Nando Varriale, Pasquale Palma, Gabriele Cirilli, gli Arteteca e Ciro Ceruti; lunedì 13 sarà invece la volta di Gino Fastidio, Enzo e Sal, Giovanni Esposito, Giobbe Covatta, Francesco Paolantoni e Simone Schettino. “Con TorRidendo – afferma il sindaco Luigi Mennella – proseguiamo sulla scia degli eventi che puntano a promuovere le bellezze e le prerogative turistiche di Torre del Greco. Ad un mese dalla festa dei quattro altari, le nostre strade tornano a colorarsi di cittadini e visitatori grazie ad un altro importante momento culturale. La nostra è una programmazione mirata alla valorizzazione delle tante potenzialità della città, in un’ottica che, visti i risultati in termini di presenze, sta dando significativi risultati”.

Torre del Greco, 11 luglio 2026