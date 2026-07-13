SSC Napoli, le amichevoli estive 2026

La SSC Napoli è pronta a tornare in campo. In vista di una stagione del Centenario ricca di impegni in Italia e in Europa, gli Azzurri svolgeranno la preparazione estiva nei due consueti ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Nel corso delle due fasi, il Napoli disputerà cinque amichevoli: due in Val di Sole e tre in Abruzzo.

PARTITA DATA LOCALITÀ

In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.

La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e rispettare il Codice di Condotta della SSC Napoli.

Come seguire le amichevoli in diretta TV

Le amichevoli di questo precampionato saranno disponibili in diretta Pay-Per-View al prezzo di 9,99 € su tre piattaforme:

DAZN, Sky Primafila e OneFootball.

Le modalità d’acquisto saranno comunicate nei prossimi giorni.