SSC Napoli, le amichevoli estive 2026
La SSC Napoli è pronta a tornare in campo. In vista di una stagione del Centenario ricca di impegni in Italia e in Europa, gli Azzurri svolgeranno la preparazione estiva nei due consueti ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Nel corso delle due fasi, il Napoli disputerà cinque amichevoli: due in Val di Sole e tre in Abruzzo.
PARTITA DATA LOCALITÀ
Come acquistare i biglietti per le amichevoli di
Dimaro
I tifosi presenti a Dimaro potranno assistere alle gare presso lo Stadio Comunale di Dimaro – SKI.IT Arena. I biglietti per le due
amichevoli in Trentino saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 del 14 luglio 2026 ai seguenti link:
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SSC Napoli vs Arezzo: https://sport.ticketone.it/catalog/
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SSC Napoli vs Carrarese: https://sport.ticketone.it/catalog/
Come acquistare i biglietti per le amichevoli di
Castel di Sangro
I tagliandi per le amichevoli internazionali in programma a Castel di Sangro, contro Club Atlético Osasuna, Real Club Celta de Vigo e Aris Salonicco, saranno in vendita a partire dalle ore 12:00 di
venerdì 17 Luglio 2026 sulla piattaforma online di TicketOne
(https://sscnapoli.ticketone.it/catalog).
I prezzi dei biglietti per assistere alle partite presso lo Stadio Teofilo Patini saranno i seguenti:
Una volta completata la procedura, l’acquirente riceverà a mezzo mail il titolo in formato digitale (print@home), che potrà esibire agli ingressi dello stadio Patini di Castel di Sangro.
In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.
La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e rispettare il Codice di Condotta della SSC Napoli.
Come seguire le amichevoli in diretta TV
Le amichevoli di questo precampionato saranno disponibili in diretta Pay-Per-View al prezzo di 9,99 € su tre piattaforme:
DAZN, Sky Primafila e OneFootball.
Le modalità d’acquisto saranno comunicate nei prossimi giorni.
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