Ischia – Ruba denaro in due hotel, fermato 49enne

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un 49enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per furto.

In particolare, nella notte tra lunedì e martedì, gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, sono prontamente intervenuti in via Baldassarre Cossa per la segnalazione di un furto consumato all’interno di una struttura ricettiva; ai poliziotti, giunti sul posto, il titolare ha riferito di aver notato la finestra forzata constatando l’ammanco di circa 450 euro.

A seguito di un’accurata attività d’indagine e attraverso l’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, gli operatori, nella giornata di ieri, sono riusciti ad individuare e a rintracciare il predetto a bordo di un motociclo a Casamicciola.

Ancora, dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che il predetto si era reso responsabile di un altro furto perpretato, la scorsa domenica, all’interno di un’autovettura in sosta presso un’altra struttura ricettiva di Ischia, dove aveva asportato la somma di 60 euro.

Per tali motivi, il prevenuto è stato denunciato dal personale