Torre del Greco – Oltre 4.000 presenze nelle due serate di TorRidendo

A settembre la rassegna jazz, iniziative in programma fino alle festività natalizie

Oltre 4.000 presenze in due giorni, tredici artisti che si sono alternati sul palco posizionato in piazza Santa Croce, ai quali vanno aggiunti gli sketch proposti dai presentati, con il coordinatore artistico che non ha mancato di duettare con alcuni dei protagonisti. Sono i dati del successo di TorRidendo, la prima rassegna dedicata alla comicità che l’amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Luigi Mennella, ha proposto domenica 12 e lunedì 13 luglio, grazie all’impegno profuso dell’ufficio cultura dell’ente.

Serate che hanno portato a registrare non solo il sold out per ciò che concerne i posti a sedere sistemati nell’area posta a ridosso del palco e quasi fino alle scale della basilica di Santa Croce, ma anche nelle zone annesse, con tante persone che pur non trovando sedie a disposizione si sono goduti la kermesse a ridosso delle transenne poste in via Comizi. A presentare i vari artisti che si sono alternati in scena, il coordinatore artistico Antonio D’Ausilio, affiancato dall’attrice Imma Pirone e dal cabarettista Antonio Colursi. I tre hanno anche proposto vari intermezzi artistici, arricchendo un programma che è ruotato attorno all’esibizione di artisti noti al grande pubblico. Domenica è toccato a Lello Musella, Nando Varriale, Pasquale Palma, Gabriele Cirilli (per lui una vera e propria standing ovation, tributata in particolare per le esibizioni che hanno richiamato le sue performance proposte durante la trasmissione della Rai “Tale & Quale show”), Arteteca e Ciro Ceruti; lunedì, invece, è stata la volta di Gino Fastidio, Enzo e Sal, Antonio Colursi (che ha dismesso i panni del co-conduttore per dedicare ai presenti una propria esibizione), Giovanni Esposito, Giobbe Covatta, Francesco Paolantoni e Simone Schettino.

“Siamo contenti – afferma il sindaco Luigi Mennella, salito sul palco a salutare i presenti in avvio della prima serata – del positivo riscontro che anche questa rassegna ha avuto. Ancora una volta, attraverso iniziative di intrattenimento, abbiamo puntato a promuovere le nostre bellezze e più in generale le peculiarità turistiche di Torre del Greco. Aspetto questo che caratterizzerà una programmazione che si annuncia ancora ricca di momenti di aggregazione, con iniziative previste fino alle prossime festività natalizie”.

Il primo appuntamento è già fissato in calendario nel mese di settembre, quando è in programma la nuova edizione di “Voci d’Autunno Jazz Festival”, il cui calendario completo sarà ufficializzato prossimamente.