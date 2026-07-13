SSC Napoli presenta la nuova linea Training 2026/27, realizzata in collaborazione con EA7 per accompagnare la Prima Squadra nelle sessioni di allenamento e nelle fasi di preparazione alle gare ufficiali della stagione del Centenario.
Il design si ispira a un linguaggio sportivo contemporaneo, con richiami streetwear reinterpretati attraverso l’identità visiva di SSC Napoli. Linee pulite ma decise e materiali tecnici raccontano una linea pensata per accompagnare ogni gesto dell’atleta, dentro e fuori dal campo di allenamento.
La maglia allenamento azzurra presenta inserti blu scuro e bande a strisce bianco-azzurre sulle spalle, richiamo all’identità storica del Club reinterpretato in chiave moderna. Sul fronte figurano i loghi SSC Napoli, EA7 e Coca-Cola, Global Training Kit Partner del Club per la terza stagione consecutiva nell’ambito di una partnership confermata fino al 2028. Sul retro, la scritta “SSC Napoli” rafforza il senso di appartenenza della linea.
La gamma Training 2026/27 include inoltre felpe allenamento, giacche antivento, pantaloni, shorts e calze allenamento. I colori della collezione seguono le diverse identità tecniche del gruppo squadra: l’azzurro Napoli dedicato ai calciatori, il nero destinato ai portieri e il classico bianco per lo staff tecnico.
Con la nuova linea Training 2026/27, SSC Napoli, EA7 e Coca-Cola confermano una visione condivisa: unire stile e performance anche in una stagione unica come quella del Centenario.
La linea Training 2026/27 sarà disponibile da oggi alle 19:26 in pre-sale sullo store online ufficiale SSC Napoli.
YouTube
RSS