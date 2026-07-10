San Giorgio a Cremano – Proclamazione dei Consiglieri, Carbone: “Trasformare idee e progetti in risultati tangibili per la nostra comunità”

San Giorgio a Cremano – Proclamazione dei Consiglieri, Carbone: “Trasformare idee e progetti in risultati tangibili per la nostra comunità”

Questa mattina, presso la Sala Consiliare “Aldo Moro”, si è svolta la proclamazione ufficiale degli eletti al Consiglio Comunale.

Dopo il completamento delle verifiche da parte della Commissione Elettorale, oggi abbiamo vissuto insieme ai neo consiglieri e ai cittadini presenti, questo importante momento che segna l’inizio di un percorso democratico, nato dalla volontà di voi cittadini attraverso il voto.

Il Consiglio Comunale rappresenta uno degli organi fondamentali dell’amministrazione. È rappresentanza democratica,

espressione diretta dei cittadini che hanno scelto i propri rappresentanti.

Senza il Consiglio Comunale non sarebbe possibile svolgere molte delle attività amministrative essenziali per la vita della nostra città: dall’approvazione di atti fondamentali alla programmazione di azioni che incidono sul presente e sul futuro della nostra comunità.

A ciascuno spetta il compito di interpretare con responsabilità, impegno e spirito di servizio il mandato ricevuto dagli elettori.

Sono certo che, nel rispetto delle diverse sensibilità politiche, lavoreremo tutti insieme nell’interesse esclusivo di San Giorgio a Cremano, per dare concretezza agli impegni assunti durante la campagna elettorale e trasformare idee e progetti in risultati tangibili per la nostra comunità.

A tutti i consiglieri eletti rinnovo le mie congratulazioni e l’augurio di un percorso amministrativo proficuo, costruttivo e duraturo, al servizio della nostra città e dei suoi cittadini.

Questi i componenti del Consiglio Comunale in ordine alfabetico:

• Mario Baggio

• Giuseppe Borrelli

• Giovanni Caiazzo

• Alessandro Cilento

• Luigi Cozzolino

• Cira Cozzuto

• Pietro De Martino

• Marco De Vito

• Ciro Di Giacomo

• Antonio Emozione

• Antonio Esposito

• Gilda Facciolla

• Giuseppe Farina

• Raffaella Iuliano

• Carlo Lembo

• Nunzia Masi

• Maurizio Nasto

• Patrizia Nola

• Ginevra Palmentieri

• Carmela Punzo

• Ciro Rocco

• Mariacristina Romano

• Ciro Russo

• Maria Tarallo

Cosi il sindaco Michele Carbone