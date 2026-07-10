San Giorgio a Cremano – Proclamazione dei Consiglieri, Carbone: “Trasformare idee e progetti in risultati tangibili per la nostra comunità”
Questa mattina, presso la Sala Consiliare “Aldo Moro”, si è svolta la proclamazione ufficiale degli eletti al Consiglio Comunale.
Dopo il completamento delle verifiche da parte della Commissione Elettorale, oggi abbiamo vissuto insieme ai neo consiglieri e ai cittadini presenti, questo importante momento che segna l’inizio di un percorso democratico, nato dalla volontà di voi cittadini attraverso il voto.
Il Consiglio Comunale rappresenta uno degli organi fondamentali dell’amministrazione. È rappresentanza democratica,
espressione diretta dei cittadini che hanno scelto i propri rappresentanti.
Senza il Consiglio Comunale non sarebbe possibile svolgere molte delle attività amministrative essenziali per la vita della nostra città: dall’approvazione di atti fondamentali alla programmazione di azioni che incidono sul presente e sul futuro della nostra comunità.
A ciascuno spetta il compito di interpretare con responsabilità, impegno e spirito di servizio il mandato ricevuto dagli elettori.
Sono certo che, nel rispetto delle diverse sensibilità politiche, lavoreremo tutti insieme nell’interesse esclusivo di San Giorgio a Cremano, per dare concretezza agli impegni assunti durante la campagna elettorale e trasformare idee e progetti in risultati tangibili per la nostra comunità.
A tutti i consiglieri eletti rinnovo le mie congratulazioni e l’augurio di un percorso amministrativo proficuo, costruttivo e duraturo, al servizio della nostra città e dei suoi cittadini.
Questi i componenti del Consiglio Comunale in ordine alfabetico:
• Mario Baggio
• Giuseppe Borrelli
• Giovanni Caiazzo
• Alessandro Cilento
• Luigi Cozzolino
• Cira Cozzuto
• Pietro De Martino
• Marco De Vito
• Ciro Di Giacomo
• Antonio Emozione
• Antonio Esposito
• Gilda Facciolla
• Giuseppe Farina
• Raffaella Iuliano
• Carlo Lembo
• Nunzia Masi
• Maurizio Nasto
• Patrizia Nola
• Ginevra Palmentieri
• Carmela Punzo
• Ciro Rocco
• Mariacristina Romano
• Ciro Russo
• Maria Tarallo
Cosi il sindaco Michele Carbone
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