Turris – Rinforzo in difesa, ufficiale Amoabeng

La FC Turris 1944 è lieta di annunciare l’arrivo del difensore Frank Amoabeng, che vestirà la maglia biancorossa nella stagione sportiva 2026/2027.

Classe 2001, Amoabeng cresciuto calcisticamente in Italia, ha sviluppato il proprio percorso di formazione nel settore giovanile del Novara, arrivando successivamente ad affermarsi anche con la prima squadra. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Audace Cerignola, Novara, Neuchâtel Xamax (Svizzera), Varesina, Gozzano, Ravenna e Fidelis Andria, maturando esperienze significative sia nei campionati italiani sia all’estero. Difensore moderno, dotato di fisicità, personalità e buona capacità di impostazione, Amoabeng arriva a Torre del Greco per mettere le proprie qualità al servizio del progetto corallino e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della società. Il suo innesto rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione dell’organico biancorosso, aggiungendo esperienza, affidabilità e duttilità al reparto arretrato.

La FC Turris 1944 dà il più caloroso benvenuto a Frank Amoabeng nella famiglia corallina, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e sportive con la maglia biancorossa