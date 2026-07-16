Torre del Greco – Entra nel vivo l’azione B di “InclusiOn: accendiamo il futuro

Erano una settantina gli ammessi ai sette percorsi formativi che questa mattina, giovedì 16 luglio, hanno preso parte all’incontro relativo all’azione B di “InclusiOn: accendiamo il futuro”, il progetto legato alle politiche sociali che per tre anni fornirà assistenza ad una serie di soggetti appartenenti alle fasce deboli della città di Torre del Greco nell’ambito del programma regionale “Campania Welfare”. Un confronto, quello che si è svolto nella sala convegni dell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità, nato per spiegare ai soggetti ammessi quali saranno le prerogative dei sette percorsi previsti: assistenza all’autonomia e alla comunicazione delle persone con disabilità (500 ore); operatore amministrativo contabile (300); operatore di attività fisica adattata (300), operatore delle attività di vigilanza e sicurezza (300), competenze digitali di base (tre corsi da 40 ore ognuno).

A prendere parte all’iniziativa il sindaco Luigi Mennella, l’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino, il dirigente del settore che trova spazio negli ex molini meridionali Marzoli Amedeo Cortese e la referente dell’azione Stefania Scognamiglio (Gruppo Lombardo Formazione srl). Al primo cittadino il compito di “salutare i presenti e ringraziarli per avere colto l’importanza di tale iniziativa, che punta a fornire ai partecipanti nozioni e attestati che potranno essere utili in futuro, specie nel percorso di inserimento nell’ambito professionale”.

Nello specifico, infatti, si promuovono interventi di presa in carico multiprofessionale, finalizzati proprio all’inclusione lavorativa di persone maggiormente svantaggiate, vulnerabili e a rischio di discriminazione attraverso interventi formativi retribuiti per l’acquisizione di competenze chiave. “InclusiOn: accendiamo il futuro” prevede più azioni portate avanti dalle realtà (le cooperative sociali La via lattea e Le ali, il Gruppo Lombardo e Amaltealab) che si occupano di seguire l’intero progetto. Quella che ha vissuto un momento significativo attraverso l’incontro alla Santissima Trinità è una delle azioni più importanti e significative, perché da un lato punta a coinvolgere i partecipanti in specifici percorsi formativi, mentre dall’altro lo fa non solo in forma gratuita ma anche assicurando un rimborso orario ad ogni corsista ammesso.

La selezione prevedeva un primo percorso di orientamento con colloqui individuali di due ore, che si fatto ha consentito l’accesso ad un successivo livello. Settanta, infine, saranno i soggetti ammessi ai sette percorsi formativi.