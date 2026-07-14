Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 52enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi di un’area di parcheggio in piazza Boris a Pomigliano d’Arco, hanno controllato il 52enne a bordo di un’auto, trovandolo in possesso di 38 involucri di cocaina del peso di circa 6 grammi e di 85 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.
Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.
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