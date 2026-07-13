Turris – Ufficiale il 2005 Marcelli

La FC Turris 1944 è lieta di annunciare l’arrivo del centrocampista Riccardo Marcelli, che vestirà la maglia biancorossa nella stagione sportiva 2026/2027. Classe 2005, nato a Roma, Marcelli è un centrocampista dinamico e duttile, capace di ricoprire anche i ruoli di esterno di destra e ala, distinguendosi per intensità, qualità tecnica e spirito di sacrificio. Il calciatore approda a Torre del Greco dopo il percorso di crescita maturato tra il settore giovanile della Roma e quello della Ternana, proseguito successivamente con le esperienze alla Gelbison e al Nola, che gli hanno consentito di confrontarsi con realtà importanti e di consolidare il proprio bagaglio tecnico e umano. Giovane, motivato e desideroso di continuare il proprio percorso di crescita, Marcelli rappresenta un profilo di prospettiva pronto a mettere le proprie qualità al servizio del progetto corallino.

La società rivolge a Riccardo Marcelli il più caloroso benvenuto nella famiglia corallina, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e sportive con la maglia biancorossa.