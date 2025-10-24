Napoli – Droga, armi e furto d’auto: 5 arresti

Porta Nolana: sorpreso con la droga. Arrestato un 43enne dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne tunisino, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti in vico Gabella della Farina, hanno sorpreso il 43enne nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente.

Pertanto, gli agenti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, con non poche difficoltà lo hanno bloccato insieme ad uno degli acquirenti. A seguito di controllo, il predetto è stato trovato in possesso di 9 involucri di crack e 180 euro suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Barra: sorpreso con droga e munizioni. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti nonché per detenzione illecita di munizionamento per arma comune da sparo e da guerra.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via L. Martucci, hanno notato il 19enne, scendere dall’auto ed entrare all’interno del cortile di uno stabile. Poco dopo, lo stesso è risalito a bordo dell’auto e alla vista degli agenti ha cercato di fuggire per eludere il controllo.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà, il prevenuto trovandolo in possesso di due dosi di marijuana, di 410 euro suddivisi in banconote di vario taglio e della chiave di uno scooter.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato lo scooter del predetto, rinvenendo al suo interno 65 involucri di marijuana per un peso complessivo di circa 178 grammi.

Infine, gli agenti hanno controllato l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto, ben occultato all’interno del suo armadio, 8 cartucce cal. 7,65.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante

Scampia: sorpreso con pistola e munizioni. La Polizia di Stato arresta 21enne.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne napoletano, con precedenti di Polizia, per porto abusivo di armi e ricettazione.

In particolare, gli agenti del Commissariato Scampia e della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del prevenuto rinvenendo una pistola marca Beretta con matricola abrasa e relativo munizionamento.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Via Aniello Falcone: rubano auto. Arrestati dalla Polizia di Stato.

Nella notte di martedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne romano ed una 42enne brasiliana, con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato; il primo è stato altresì arrestato per evasione e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Aniello Falcone hanno notato due auto ferme nei pressi di un distributore di carburanti i cui conducenti, alla loro vista, hanno accelerato la marcia per eludere il controllo.

Dopo un breve inseguimento, gli operatori hanno raggiunto e bloccato i veicoli accertando che entrambi presentavano le portiere ed i blocchetti di accensione manomessi; inoltre, il 34enne è stato trovato in possesso di un cacciaviti e di un paio di forbici e, da ulteriori accertamenti esperiti, è emerso che lo stesso era evaso dagli arresti domiciliari.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.