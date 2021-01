Napoli – Allenamento mattutino, lavoro personalizzato per Malcuit e Koulibaly

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domani allo Stadio Maradona per la 16esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha svolto una prima fase di attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è allenato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con esercitazione tecnica e lavoro tattico suddiviso per reparti. Malcuit e Koulibaly hanno svolto terapia, palestra e lavoro personalizzato in campo.