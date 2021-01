Foto sscnapoli

Cagliari – Napoli 1-4, le pagelle: Zielinski fenomenale, tornado Lozano. Ottimo anche Insigne

OSPINA 6: il Cagliari calcia con il contagocce, nessun intervento degno di nota. Nessuna colpa sul gol di Joao Pedro. Spettatore

DI LORENZO 6,5: rischia poco in ripiegamento, si sgancia con una certa continuità soprattutto nella ripresa. Si procura il rigore del 4-1. Ficcante

MANOLAS 6: unica macchia un retropassaggio sciagurato con il quale manda al tiro Simeone. Per il resto poco lavoro e gara di posizione. Avventato (dall’88’ RRHAMANI s.v.)

MAKSIMOVIC 5,5: un paio di sbavature che per fortuna non incidono sul risultato, beffato da Joao Pedro in occasione del gol. Distratto

MARIO RUI 6,5: qualche errore in uscita ad inizio gara, cresce col passare dei minuti. Alimenta un’ottima catena con Insigne caratterizzata da cross, sovrapposizioni e qualche conclusione. Arrembante (dall’87’ GHOULAM s.v.)

BAKAYOKO 6,5: inizia sotto ritmo con qualche appoggio errato, poi sale in cattedra reggendo da solo la mediana. Chiude bene le linee di passaggio, qualche buona giocata nello stretto. Statuario (dall’88’ LOBOTKA s.v.)

FABIAN RUIZ 6: parte con un brutto errore regalando un corner. Non ruba l’occhio, si limita a tenere la posizione per dare equilibrio alla squadra. Ci prova ogni tanto da fuori. Ancorato

LOZANO 7,5: una furia che gli avversari fanno fatica a contenere. Tanti tagli e giocate in velocità che mandano in tilt la difesa sarda, provoca il rosso a Lykogiannis. Dopo vari tentativi trova anche il gol. Tornado

ZIELINSKI 8: è in uno stato di forma strabiliante. Sblocca la gara con un bolide sotto la traversa, trova la doppietta con una giocata strepitosa in piena area subito dopo il pari sardo. Tra le linee fa sfracelli. Fenomeno (dal 77′ ELMAS s.v.)

INSIGNE 7: anima della manovra offensiva azzurra. Funge anche da regista abbassandosi spesso, sempre pericoloso quando si avvicina all’area. Trova dal dischetto la gioia personale. Leader

PETAGNA 6,5: tanto lavoro spalle alla porta, dialoga molto bene con i compagni. Suo l’assist per la prima rete di Zielinski, entra anche nell’azione del 4-1. Grimaldello (dal 77′ POLITANO 6,5: entra con grande voglia, arriva con facilità disarmante in zona gol e ci va anche vicino. Grintoso)