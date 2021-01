Napoli – Agli arresti domiciliari trovato in possesso di un’arma clandestina, arrestato 50enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in vico Vetriera Vecchia presso l’abitazione di un uomo che è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica con matricola abrasa, completa di caricatore con 5 cartucce calibro 7,65.

M. V., 50enne napoletano sottoposto agli arresti domiciliari per furto e ricettazione, è stato arrestato per detenzione e porto abusivo di arma e munizioni.