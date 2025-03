Ischia – Chiuso locale commerciale per 15 giorni dopo una rissa

Il Questore di Napoli, su proposta della Compagnia Carabinieri di Ischia, ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un locale commerciale di Ischia.

In particolare, nel pomeriggio dello scorso 12 febbraio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, personale dell’Arma dei Carabinieri era intervenuto nell’esercizio commerciale in questione per la segnalazione di una rissa in atto; una volta sul posto, gli operatori avevano accertato che le persone coinvolte si erano già allontanate.

Sempre nello stesso pomeriggio, i militari erano intervenuti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lacco Ameno poiché era giunto un soggetto con una ferita alla testa ed avevano constatato che il predetto era stato coinvolto in una lite, scaturita da futili motivi, all’interno dell’attività commerciale in commento.

Il provvedimento è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.