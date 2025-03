Napoli – Sorpresi con un’arma, arrestati tre giovani

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per porto abusivo di arma comune da sparo e ricettazione in concorso tra loro tre napoletani dai 20 ai 23 anni, due dei quali con precedenti di polizia, anche specifici; il 20enne è stato, altresì, tratto in arresto per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in vico dei Venti, hanno notato tre ragazzi confabulare con fare circospetto all’interno del cortile di uno stabile nei pressi di un motociclo; uno di essi, successivamente indentificato per il 20enne, alla vista degli agenti, ha impugnato una pistola che in quel momento era poggiata sul sedile del motociclo summenzionato, mentre gli altri due lo hanno immediatamente fiancheggiato con il chiaro intento di avere uno scontro con gli operatori di polizia.

I poliziotti, dopo aver immediatamente disarmato, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione il 20enne, hanno bloccato i tre prevenuti, grazie anche all’intervento degli agenti del Commissariato San Carlo Arena e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico accorsi in ausilio.

La pistola, una Beretta P4 calibro 9 x21 rifornita con 13 cartucce, è stata sottoposta a sequestro.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.