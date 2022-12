Indonesia – Approvata legge che vieta il sesso fuori dal matrimonio

Sesso prima del matrimonio vietato in Indonesia. Il Parlamento indonesiano ha infatti approvato degli emendamenti legislativi che introducono tale provvedimento e altre modifiche significative al Codice penale del Paese.

Il testo, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in plenaria, è stato criticato dai suoi detrattori come una battuta d’arresto per le libertà nel Paese a maggioranza musulmana.