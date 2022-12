Germania – Due adolescenti accoltellate mentre andavano a scuola: una è morta

Due adolescenti di 13 e 14 anni sono state accoltellate da un uomo mentre andavano a scuola a Illerkirchberg, a sud di Ulm, nel Baden-Wuertteberg. Una delle due è morta per le gravi ferite riportate. L’aggressore è scappato subito dopo in un centro di accoglienza per rifugiati. La polizia ha blindato il luogo e non ha consentito a nessuno di uscirne. Proseguono le indagini sull’accaduto.