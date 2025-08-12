Incendio Vesuvio – Le fiamme non si arrestano ma la natura arriva in soccorso, pioggia su Napoli

Giorni di fuoco per il Vesuvio, dall’8 agosto ad oggi, 12 agosto, cinque giorni dove le fiamme non hanno mai smesso di bruciare il territorio.

Numerosi gli interventi da parte dei vigili del fuoco, canadair, protezione civile, volontari, un sostegno arrivato da tutta Italia; eppure le fiamme sono difficili da domare e spegnere totalmente.

Situazione migliorata e tenuta sotto controllo nelle ultime ore ma ancora non totalmente conclusa, dopo i roghi appiccati nella zona di Torre del Greco.

Ciò nonostante sembra che ad arrivare in soccorso sia stata la natura stessa. Una forte pioggia si è imbattuta nel capoluogo campano, con grandine e vento. Una grande nube si è vista attorno al Vesuvio, quasi come se la terra stessa avesse deciso di giungere in soccorso di tutte le persone che si sono attivate per domare le fiamme e porre fine ad un’ennesima pagina di storia ambientale.

In effetti, se ci riflettiamo è anomala questa pioggia, il meteo portava sole per tutta la settimana ed oltre, eppure siamo stati protagonisti di un forte temporale, quasi come se qualcosa o qualcuno fosse arrivato in nostro aiuto.

Liberi di credere a ciò che si vuole, resta il fatto che mai come questa volta, la pioggia è stata fortemente significativa, accelerando un processo di spegnimento.