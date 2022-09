Giugliano- Turris: 4-1. Corallini sconfitti nel derby da un ottimo Giugliano

Finisce l’imbattibilità in campionato per la Turris. Gli uomini di Padalino vengono battuti da un Giugliano superiore per tutti i 90 minuti.

I Corallini sfiorano per un paio di volte il vantaggio, ma i padroni di casa hanno sempre risposto colpo sul colpo nel primo tempo, per poi prendersi la scena della nel secondo tempo.

Da segnalare anche le espulsioni di Contessa per la Turris e Biasiol per il Giugliano.

Primo tempo

Al 6′ ci prova Piovaccari dai 20 metri, pallone alto.

Al 13′ grandissima occasione per la Turris. Giannone riceve in area dopo un lancio lungo di Haoudi, salta un difensore, calcia, ma Viscovo compie un miracolo e salva il risultato.

Al 17′ clamorosa occasione per il Giugliano. Iglio calcia a botta sicura da pochi passi dalla porta, ma salva sulla linea Frascatore.

Al 20′ ancora Turris vicinissima al vantaggio.

Leonetti riceve in area da Giannone, ma il numero 11 corallino, si fa ipnotizzare da Viscovo.

Al 28′ Ceparano porta in vantaggio il Giugliano. Il numero 4 dei padroni di casa, è veloce a ribadire in rete dopo una respinta non ottimale di Perina.

Al 32′ raddoppia il Giugliano, stavolta con Piovaccari che in area raccoglie un regalo di Di Nunzio, e batte Perina.

Al 39′ accorcia le distanze la Turris con Leonetti che raccoglie un cross di Giannone e infila Viscovo.

Al 44′ Giugliano pericoloso con Iglio che calcia sul primo palo, ma si fa trovare pronto Perina.

Secondo tempo

Al 51′ Turris in dieci. Espulso Contessa.

Al 53′ anche il Giugliano in 10. Espulso Biasiol.

Al 55′ ci prova Giannone da una punizione dal limite, ma Viscovo manda in angolo.

Al 64′ cala il tris il Giugliano con De Rosa che calcia da fuori area dopo che il pallone era stato respinto dalla difesa, e realizza.

Al 70′ Giannone pericoloso con una punizione dal limite, pallone sull’esterno della rete.

Al 76′ quarta rete del Giugliano. Nocciolini calcia da fuori area e trova una gran rete.

I corallini sono chiamati al riscatto tra le mura amiche in una gara difficile come quella col Catanzaro.