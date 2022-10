Turris – Catanzaro: 0-4. Il Catanzaro cala il poker al Liguori: Corallini impotenti dinanzi allo strapotere degli ospiti

Perdono ancora i corallini, stavolta contro il Catanzaro, che non lascia mai respirare la Turris. Gli uomini di Padalino, fin dai primi minuti, sono stati umiliati dalla squadra calabrese.

Primo tempo

Al 12′ grandissima occasione per il Catanzaro. Il pallone arriva a Vandeputte sul secondo palo, salta Boccia e calcia potentissimo, ma Perina compie un miracolo e salva il risultato.

Al 15′ è ancora il Catanzaro a rendersi pericolosissimo e a costringere al secondo miracolo all’estremo difensore corallino. Cross dalla sinistra di Pontisso per Iemmello che a pochi passi dalla porta, colpisce di testa, ma trova un attentissimo Perina.

Al 21′ la sblocca il Catanzaro con un autogol. Cross dalla destra, e Di Nunzio devia purtroppo in porta.

Al 34′ raddoppia il Catanzaro con Sounas che riceve palla tra le linee, controlla e di controbalzo insacca alle spalle di un incolpevole Perina.

Al 38′ cala il tris il Catanzaro. Ancora la stessa azione da parte degli ospiti. Cross sul secondo palo e stavolta Biasci appoggia in rete.

Secondo tempo

Al 57′ recupera palla la Turris al limite dell’area, il pallone arriva a Maniero, che però calcia male.

Al 59′ il Catanzaro cala il Poker con Iemmello che riceve in area di rigore e a tu per tu con Perina non sbaglia.

Al 63′ Leonetti aggancia un lancio da centrocampo, calcia, ma trova Fulignati a dirgli di no.

Al 78′ ci prova Cianci dai 20 metri, ma Perina para.