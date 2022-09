Verso Giugliano – Turris: Padalino: “Ardizzone sta migliorando giorno dopo giorno, Santaniello domani non farà parte della gara”

“Il Giugliano ha l’entusiasmo dalla sua parte, è una squadra che ha un identità precisa e ha calciatori di categoria”. Esordisce così mister Padalino alla vigilia della gara con il Giugliano.

Sulle squadre col baricentro basso: “Lo abbiamo già sperimentato e spero che la gestione della palla sia migliorata. Non dobbiamo farci prendere dalla frenesia e trovare i varchi giusti”.

Sulla coppia Maniero – Santaniello: “È una possibilità che non escludo. Dipende anche dalla richiesta della gara, in base alla condizione fisica del reparto. Le valutazioni si fanno sempre ad ampio raggio”.

Sulle condizioni di Ardizzone: “Sta migliorando giorno per giorno, ma anche per questa partita non sarà convocato, così come non lo sarà Santaniello che ha un problema al flessore e necessità di circa 10 giorni di riposo”.

Sulla concorrenza in ogni ruolo: “La concorrenza è uno stimolo per sé stessi e per i compagni di reparto”.