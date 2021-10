Fonte UEFA.com

Europa League – Lazio a reti bianche, vince il Napoli. Lione e West Ham a punteggio pieno

Lione e West Ham sono le ultime due squadre a punteggio pieno nella fase a gironi di UEFA Europa League dopo le rispettive vittorie alla terza giornata. La squadra francese vince con il brivido a Praga, mentre gli Hammers non hanno problemi a Londra. Vittorie importanti anche per Galatasaray, Monaco e Eintracht Frankfurt, mentre Napoli e Rangers trovano un risultato importante per riaprire il discorso qualificazione.