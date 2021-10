Serie A – Pari Napoli, aggancio Milan. Inter e Juventus si annullano

Giornata di Serie A ricca di gol aperta dalla vittoria del Torino per 3-2 sul Genoa. Sorride anche la Sampdoria, che batte 2-1 lo Spezia a Marassi nel derby ligure. Inizia male l’avventura di Colantuono sulla panchina della Salernitana. I campani incappano in un brutto 4-2 all’Arechi contro l’Empoli, restando ultimi in classifica. Tre punti anche per il Sassuolo, che si impone per 3-1 sul Venezia. Il Milan batte 4-2 il Bologna al Dall’Ara e sale al primo posto agguantando il Napoli, bloccato sullo 0-0 all’Olimpico dalla Roma. Frena l”Atalanta, che viene raggiunta nel finale dall’Udinese e impatta 1-1 in casa contro i friulani. Cade malamente la Lazio, che perde 4-1 a Verona dimostrando di non riuscire a trovare continuità di risultato, soprattutto contro le medio-piccole. Torna al successo la Fiorentina, che rifila un netto 3-0 al Cagliari. Chiude il turno il derby d’Italia tra Inter e Juventus, con i bianconeri che acciuffano l’1-1 nel finale.