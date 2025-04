Ercolano – Colpi di pistola, feriti 2 uomini. Buonajuto: “Episodio grave, forze dell’ordine a lavoro per assicurare i responsabili alla giustizia”

ERCOLANO NON TORNA INDIETRO

Questo pomeriggio, nella nostra città, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Due uomini sono rimasti feriti. Un episodio grave, che condanno con fermezza.

Voglio dirlo a chiare lettere: Ercolano non tornerà mai indietro.

Le Forze dell’Ordine sono già al lavoro e ho piena fiducia che, in tempi brevi, i responsabili saranno assicurati alla giustizia.

Chi pensa di poter riportare la nostra città nel buio e nella paura del passato si sbaglia di grosso. Non arretreremo di un solo centimetro.

Così via social il sindaco Ciro Buonajuto