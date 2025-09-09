Fonte Ansa

Flotilla verso Gaza, barca con a bordo Greta Thunberg colpita da un drone: tutti illesi

La flottiglia salpata con attivisti e aiuti umanitari per Gaza ha dichiarato nella notte che una delle sue imbarcazioni “è stata colpita da quello che si sospetta essere un drone” mentre si trovava in acque tunisine.

Un incendio è stato rapidamente spento, secondo testimoni sul posto.

L’imbarcazione colpita – denuncia la Global Sumud Flotilla – è la ‘Family Boat’ o ‘Familia Madeira’, la principale imbarcazione della spedizione, sulla quale viaggia anche l’attivista Greta Thunberg. Si tratta di una barca di 35 metri battente bandiera portoghese, che “trasportava i membri del comitato direttivo della Gsf”, affermano gli attivisti. Una clip diffusa online mostra un lampo e lo sprigionarsi di fumo a bordo. Tutti gli occupanti sono illesi.