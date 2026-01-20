GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di TRECASE:
TRAVERSA DI VIA CAPRIOLO
TRAVERSA DI VIA FILIPPONE
VIA ALESSANDRO MANZONI
VIA ANTONIO SCIESA
VIA CANTINELLA
VIA CAPITANO GIUSEPPE REA
VIA CARLO CATTANEO
VIA CASA IZZO
VIA CIRO MENOTTI
VIA MORTELLARIELLO
VIA NUOVA CIRILLO
VIA PARCO DE RUGGIERO
VIA REGINA MARGHERITA
VIA VESUVIO
VIA ZAPPELLA
E TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 14:30 di martedì 20 gennaio 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
