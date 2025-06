Ercolano – Fiaccolata in sostegno di Ciro “Uniti contro la violenza” Sabato 14 giugno ore 18,30

Domani, sabato 14 giugno, alle ore 18,30, si terrà ad Ercolano una fiaccolata in sostegno di Ciro, il ragazzo vittima del brutale pestaggio avvenuto a Portici nei giorni scorsi. L’iniziativa è stata promossa dalla famiglia del giovane e prevede un corteo che partirà da Piazzetta Scognamiglio, proseguendo lungo via IV Novembre fino a raggiungere la porta principale del Parco Archeologico di Ercolano, in un momento di raccoglimento, solidarietà e vicinanza umana. L’intento dei familiari e di chi ha sostenuto la fiaccolata per Ciro è quello di dare un segnale chiaro di reazione collettiva a un episodio di violenza che ha profondamente scosso l’opinione pubblica.

“Anche l’Amministrazione Comunale sarà in strada per esprimere massimo sostegno a Ciro. Quanto accaduto è un fatto gravissimo che va condannato con assoluta fermezza. Serve una reazione forte da parte di tutti: istituzioni, famiglie, scuole. La violenza giovanile e la devianza vanno affrontate con coraggio, consapevolezza e responsabilità. Non possiamo restare indifferenti. Continueremo a investire nei nostri ragazzi, con progetti educativi, sportivi e culturali, perché crediamo nei giovani e nel loro potenziale. Il futuro della nostra società dipende da loro, dobbiamo accompagnarli, ascoltarli, aiutarli a scegliere la strada giusta”. Ha dichiarato Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.