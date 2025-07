Ercolano – Approvato il progetto del nuovo Waterfront, Buonajuto: “Città riabbraccia finalmente il suo mare, opera titanica”

Ercolano – Approvato il progetto del nuovo Waterfront, Buonajuto: “Città riabbraccia finalmente il suo mare, opera titanica”

Un’opera visionaria, forse la più ambiziosa mai realizzata sul territorio cittadino: Ercolano si prepara a trasformare il suo rapporto con il mare grazie al progetto del nuovo Waterfront, finanziato con 12 milioni di euro di risorse CIS, Contratti Istituzionali di Sviluppo Vesuvio – Pompei – Napoli.

Il progetto prevede l’ampliamento delle opere di difesa costiera esistenti, che consentirà la creazione di uno spazio urbano del tutto nuovo. Un guadagno netto in termini di suolo pubblico e accessibilità, che restituirà alla città una vera e propria passeggiata sul mare, dotata di aree verdi e per la socialità, pensata per cittadini e turisti.

L’intervento, dal forte impatto urbanistico e simbolico, collegherà fisicamente e idealmente i comuni costieri, da San Giovanni a Teduccio, passando per Portici, fino a Torre del Greco, disegnando una nuova linea di costa continua e completamenteriqualificata, grazie ai progetti già realizzati o in fase di messa in opera degli altri Comuni.

“Il Waterfront è una delle opere più importante mai realizzatenella storia di Ercolano – dichiara il sindaco Ciro Buonajuto –Un intervento titanico che cambierà definitivamente il rapporto tra la città e il mare, reso possibile grazie all’incessante lavoro degli uffici, dei dirigenti e della politica.La linea ferroviaria ha sempre rappresentato un ostacolo allo sviluppo della fascia costiera della nostra Ercolano. Ora, finalmente, superiamo quella barriera, creando uno spazio urbano che prima non esisteva: una passeggiata sul mare, un luogo di incontro, di benessere e di bellezza. Questo progetto si inserisce in una strategia più ampia di rilancio turistico e di sviluppo sostenibile. Già nel 2023, al tavolo di concertazione sul futuro della costa, avevamo detto con chiarezza che questa era un’opportunità da non perdere. Ma solo con una visione condivisa, che coinvolge le altre istituzioni e la Regione Campania, possiamo davvero costruire un futuro in cui Ercolano torni protagonista anche sul mare.”

Il Waterfront di Ercolano è molto più di un’infrastruttura, è uno dei simboli di una città che sta cambiando ogni giorno, che torna a guardare al suo orizzonte, che riconquista il suo spazio costiero e lo trasforma in valore pubblico, inclusivo, sostenibile, duraturo.