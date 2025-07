Torre del Greco – L’11 luglio presentazione dei progetti Prius nell’aula consiliare di palazzo Baronale

Torre del Greco tra storia e innovazione: è il titolo dell’iniziativa in programma domani, venerdì 11 luglio, alle ore 10.30, nell’aula consiliare di palazzo Baronale. Sarà un’occasione importante, in quanto l’amministrazione comunale darà avvio alla fase di ascolto della cittadinanza e degli stakeholder in merito alle strategie di sviluppo che si intendono adottare per investire gli oltre 16 milioni di euro assegnati alla città nell’ambito dei fondi Prius (programma di rigenerazione integrata urbana sostenibile).

Il programma rappresenta infatti uno strumento avanzato di policy territoriale promosso dalla Regione Campania, finalizzato a sostenere in modo integrato e coordinato lo sviluppo sostenibile delle città medie e dei poli urbani regionali. In questo ambito, il Comune di Torre del Greco è chiamato ad elaborare un proprio piano di rigenerazione urbana sostenibile. Nello specifico, il programma locale si propone di costruire una visione condivisa di sviluppo fondata sulla rigenerazione del tessuto fisico e sociale della città, attraverso una serie di interventi integrati in specifici ambiti strategici: riqualificazione degli spazi pubblici e del patrimonio edilizio esistente; rafforzamento dei servizi di prossimità e della mobilità sostenibile; valorizzazione dell’identità culturale e paesaggistica; contrasto alle disuguaglianze sociali e territoriali; efficientamento energetico e resilienza ai cambiamenti climatici.

Particolare attenzione è rivolta ad esempio al ricco patrimonio storico e artistico, che comprende il centro storico, le ville vesuviane, la basilica di Santa Croce, il monastero degli zoccolanti, le aree archeologiche come Villa Sora e le tradizioni che caratterizzano l’identità locale. Ulteriore asse strategico è rappresentato dalla risorsa mare: dalla tradizione della pesca alla cantieristica navale artigianale passando per la valorizzare della fascia costiera e del porto. Aspetti che l’amministrazione intende affrontare con la cittadinanza, avviando una fase di ascolto che parte proprio dall’appuntamento di venerdì 11 luglio. “Tutti i soggetti interessati – fanno sapere dal Comune – cittadini, enti, associazioni, imprese, sono invitati a prendere parte attiva a questo percorso di programmazione condivisa, contribuendo alla definizione della strategia urbana che costituirà la base del programma Prius locale”.

All’iniziativa di domani alle ore 10.30 prenderanno parte per la Regione i consiglieri Loredana Raia e Mario Casillo; il sindaco Luigi Mennella (che parlerà de “La vision: l’aspirazione, l’identità desiderata, l’orizzonte verso cui tendere per la città di Torre del Greco. Le reti per lo sviluppo del territorio”); il vicesindaco Michele Polese (“La mission: azioni specifiche e priorità di intervento per la realizzazione della vision di Torre del Greco”), il dirigente Antonio Sarnello (“Lo sviluppo urbano di Torre del Greco: le esperienze del Più Europa e del Pics”), il responsabile del servizio attuazione progetti lavori pubblici finanziati con il Pnrr, Valerio Brancaccio (“Le opportunità per la trasformazione del territorio urbano”); l’esperta incaricata dell’assistenza tecnica al Comune, Francesca Grassi (“Il Prius-programma di rigenerazione integrata urbana sostenibile”).