Partito Democratico (30,79%) 9 seggi: Vitiello Pasquale (1299 voti), Riccio Assunta (1156 voti), Cozzolino Marco (1111 voti), Saulino Carmelina(1076 voti), Oliviero Gennaro (1069 voti), Liberti Giuseppina (1014 voti) , Scognamiglio Nunzia (977voti), Iodice Naomi (891 voti), Giuliano Anna (881voti)
Casa Riformista (15,02%) 4 seggi: Prillo Maria Grazia (1026 voti), Simeone Luigi( 896 voti), Cascone Mariarca (805 voti), Formicola Andrea (787 voti)
Avanti- PSi- Nuovo CDU cristiani democratici uniti (8,91%) 2 seggi: Iacomino Aniello (727 voti), D’Agostino Rossella (567 voti)
Progetto Civico Italia per Ercolano (8,16%) 2 seggi: Elisa Spina (842 voti ) Tarallo Simone (828voti)
Per (4,79%) 1 seggio: De Vito Domenico (531voti)
M5S 4,38% 1 seggio: Nocerino Giuseppe (125 voti)
Si riparte da Herculaneum (3,47%) 1 seggio: Petruolo Raffaele (426voti)
Eletti Pietro Sabbarese, Schifone Luciano e Fiengo Luigi per l’opposizione
YouTube
RSS