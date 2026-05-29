Torre del Greco – Arriva il Book Crossing: il 4 giugno installazione della prima casetta a palazzo Baronale

Promuovere la lettura e la cultura del libro, incentivandone la diffusione presso fasce sempre più ampie della popolazione: da questi presupposti è sorta l’idea dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella di lanciare il concorso di disegno aperto alle scuole del territorio per la materiale realizzazione delle casette di Book Crossing. L’obiettivo in questo modo è quello di facilitare non solo la lettura, ma soprattutto lo scambio di libri nella comunità cittadina.

Un’idea che ha acceso la fantasia degli alunni degli istituti cittadini, che non hanno mancato di porre all’attenzione del Comune le loro idee per “personalizzare” le casette.

Al termine di un lavoro che ha visto l’ufficio Tutela dell’ambiente impegnato su vari fronti, è arrivato il momento di vedere dal vivo il frutto del lavoro e dell’impegno prodotto dai ragazzi. Giovedì 4 giugno, infatti, le casette in legno dove verranno collocati i libri saranno posizionate in vari punti della città. Il primo sarà palazzo Baronale, sede dell’amministrazione. Proprio qui, a mezzogiorno, è in programma una cerimonia pubblica, che si aprirà nell’aula consiliare con la presentazione delle casette da parte del sindaco Luigi Mennella e dell’assessore all’arredo urbano Laura Vitiello. A seguire è in programma l’apposizione del primo “raccoglitore”, alla presenza tra gli altri di una delegazione di alunni degli istituti Don Milani, Falcone-Scauda e Giacomo Leopardi. Nella circostanza, è prevista anche la donazione di volumi da parte del Forum dei Giovani.