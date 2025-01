Crotone – Nove arresti per favoreggiamento ingresso migranti

I poliziotti della Squadra mobile di Crotone, coordinati dal Servizio centrale operativo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone per associazione criminale finalizzata al favoreggiamento dell’ingresso in Italia di migranti georgiani con lo scopo di reclutarli come manodopera.

Le indagini, iniziate nel 2022, hanno permesso di individuare una struttura criminale ben organizzata al cui vertice c’era un uomo che coordinava l’attività tramite tre donne incaricate di contattare, anche tramite annunci su Facebook e Instagram, persone di origine georgiana promettendo loro lavoro in Italia in cambio di un prezzo per l’intermediazione.

Gli altri appartenenti all’associazione si occupavano di condurre i migranti dalla Georgia all’Italia, accompagnandoli in alcune abitazioni a loro disposizione o direttamente presso i datori di lavoro che si servivano delle loro prestazioni senza alcun contratto.

Dei nove criminali, quattro sono finiti in carcere e cinque ai domiciliari, mentre gli immobili utilizzati come base logistica dove far soggiornare i migranti in attesa della collocazione a lavoro sono stati sequestrati.