Torre del Greco – Bloccato durante una rapina, arrestato 24enne

Nella mattina di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per rapina impropria, lesioni personali, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale un 24enne di origini marocchine irregolare sul territorio nazionale.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Chiumera a Torre del Greco per la segnalazione di un furto in abitazione.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto l’appartamento segnalato, dove hanno trovato un uomo che ne stava aggredendo un altro con calci e pugni.

Pertanto, i poliziotti hanno bloccato l’aggressore che è stato trovato in possesso di un taglierino e di un cellulare accertando che lo stesso, poco prima, era stato sorpreso dal proprietario dell’appartamento mentre caricava su una carriola degli attrezzi edili prelevati da una cantina e, per guadagnarsi la fuga, lo aveva aggredito.

Il prevenuto, una volta accompagnato presso gli uffici di polizia, ha dato in escandescenza colpendo con calci e pugni gli operatori finché non è stato bloccato.

Ancora, dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che il predetto, nella stessa mattinata, aveva strappato il cellulare, di cui è stato trovato in possesso, dalle mani di una persona nei pressi della Stazione Circumvesuviana.

Per tali motivi, l’indagato è stato anche denunciato per furto con strappo, porto di armi od oggetti atti ad offendere e per inottemperanza ad un decreto di espulsione.