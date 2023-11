Cile – Bambino sul nastro trasportatore in movimento dei bagagli all’aeroporto dopo essere sfuggito ai genitori

Un’avventura incredibile vissuta il 16 novembre da un bambino di tre anni all’Aeroporto Internazionale Arturo Merino Benítez di Santiago, in Cile. Una telecamera di sorveglianza ha catturato il momento in cui si è intrufolato dietro il banco del check-in e si è arrampicato sul nastro trasportatore prima di essere portato nell’area riservata dei bagagli. Il bambino, apparentemente spaventato ma curioso, ha iniziato così il suo involontario viaggio attraverso l’area di smistamento bagagli. Il salvataggio è avvenuto quando alcuni addetti ai bagagli hanno notato la presenza inusuale del bambino sul nastro. Gli operatori addetti ai bagagli, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, hanno agito con rapidità e cautela, avvicinandosi al bimbo, prima di prenderlo in braccio e portarlo in un luogo sicuro.