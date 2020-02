Cagliari – Napoli 0-1, le pagelle: Mertens protagonista, Elmas scatenato

OSPINA 6: tocca tanti palloni con i piedi facendo ripartire bene l’azione da dietro. Non viene chiamato a compiere grandi interventi, si limita ad amministrare qualche conclusione da fuori. Tranquillo

HYSAJ 6: in fase difensiva lascia pochissimi spazi. Si vede poco nelle sovrapposizioni, buon contributo nel bloccare la corsia. Esce per un problema fisico. Solido. (dall’80’ MARIO RUI s.v.)

MANOLAS 6,5: tiene bene a bada Simeone giocando spesso d’anticipo. Fa sentire il fisico quando serve, senza Koulibaly prende in mano la difesa giocando con grande personalità. Autoritario

MAKSIMOVIC 6,5: in marcatura non sbaglia quasi nulla, esce spesso palla al piede partecipando molto alla manovra. Dalle sue parti pochi varchi per i sardi. Arcigno

DI LORENZO 6,5: pronto a chiudere con le diagonali, copre tutta la fascia macinando come al solito tanti chilometri. Presente anche nel gioco aereo. Tuttofare

FABIAN RUIZ 6,5: ottimo primo tempo, con tante giocate di qualità. Si conferma in crescita dopo la bella prestazione offerta in Coppa Italia. Sempre nel vivo del gioco, chiude da vertice basso dopo l’uscita di Demme. Risorto

DEMME 6,5: ormai non fa più rimpiangere Allan. Punto di riferimento per i difensori che smistano palla, tanto lavoro sporco ma anche qualche buona apertura. Esce per permettere agli azzurri di essere più offensivi. Perno. (dal 61′ INSIGNE 6: conferisce maggiore peso all’attacco, non crea molto ma prova sempre a saltare l’uomo creando apprensione tra le fitte maglie della difesa sarda. Caparbio)

ZIELINSKI 6,5: è tra i più pericolosi soprattutto nel primo tempo, quando prova diverse conclusioni. Tante incursioni per vie centrali, quando cambia passo crea scompiglio tra le linee. Velenoso

CALLEJON 6: cercato molto dai compagni, sbaglia un pò troppo negli ultimi sedici metri. I movimenti sono comunque quelli giusti, solito contributo importante in ripiegamento. Presente. (dal 66′ POLITANO 6: entra bene in partita puntando dritto la porta. Diverse scorribande pericolose, contribuisce ad alzare i giri del motore azzurro. Peperino)

MERTENS 7: decide la partita con un gran gol dei suoi, pericoloso in un altro paio di occasioni. Mette in costante pressione la retroguardia cagliaritana trascinando la squadra fino alla fine. Protagonista

ELMAS 7: schierato largo nel tridente quando parte palla al piede è incontenibile. Tante percussioni saltando gli avversari come birilli nello stretto, si conferma in stato di grazia. Dura ora tenerlo fuori. Scatenato