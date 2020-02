Cagliari – Napoli 0-1, Gattuso: “Successo di grinta e passione, ma dobbiamo dare continuità alle prestazioni”

“Oggi ho visto grinta e passione, ma bisogna continuare così“. Gennaro Gattuso analizza il successo azzurro a Cagliari.

“Sono soddisfatto dell’atteggiamento della squadra, abbiamo messo tutto in campo con voglia e dedizione. Però non mi fido ancora, perchè dobbiamo proseguire con tante di queste prestazioni”.

“Nelle due ultime gare non abbiamo subìto gol e questo è indice di una crescita anche tattica, però ribadisco che di strada da fare ce n’è tanta”.

“Ho detto, e ripeto, che dalla fine del mercato volevo vedere la totale abnegazione dei ragazzi a questa maglia. Vale per tutti, poi dopo sono io il primo ad aiutare ogni singolo calciatore quando vedo l’impegno massimo”.

Sulla prodezza di Mertens: “Dries è un fenomeno, l’ho detto la scorsa settimana, non solo per la qualità sotto rete ma per la sua capacità di legare il gioco. E’ un campione che fa sembrare semplici anche le cose difficili”.

“Questa è una squadra che ha grandi potenzialità, ne siamo consapevoli, però bisogna dimostrarlo in campo. Oggi abbiamo fatto tutto bene, ma il primo obiettivo è raggiungere i 40 punti”.

“Restiamo concentrati e con la realtà di questa classifica ben chiara nella testa. Abbiamo tanti uomini di qualità e capacità, però per arrivare ai risultati che desideriamo dobbiamo pensare ed esprimerci da squadra”.