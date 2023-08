Attacchi di tartarughe in Croazia, vacanzieri sotto shock

Gli esperti sospettano che il rettile marino abbia partorito nelle vicinanze e sia quindi particolarmente vulnerabile. Una scena simile si è svolta sulla spiaggia di Ciovo. Un vacanziere è stato attaccato da una tartaruga in acque poco profonde. Un incidente simile è stato segnalato anche dalla vicina Slatinama. L’uomo la cui moglie è stata aggredita ha descritto il momento di shock al quotidiano regionale Slobodna Dalmacija: “A una profondità di poco più di un metro, mia moglie ha improvvisamente gridato. Ho visto solo il contorno di un oggetto di grandi dimensioni. Il mio primo pensiero è stato: un calamaro! Ma quando ho guardato più da vicino, ho riconosciuto una tartaruga! Ho rapidamente tirato mia moglie fuori dall’acqua mentre l’animale si dirigeva verso la spiaggia. Un altro bagnante ha cercato di respingere la tartaruga in mare per proteggere se stesso e gli altri bagnanti. La tartaruga aveva morso mia moglie sulla schiena, lasciando una ferita di circa 10 o 13 centimetri che iniziò immediatamente a sanguinare e a diventare blu. L’animale stesso aveva una dimensione di circa 80-100 centimetri”, ha detto l’uomo, che vive vicino a Trogir. In Italia, tali incidenti sono ovviamente l’eccezione. Tuttavia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” raccomanda i bagnanti di stare sempre in guardia, anche in acque apparentemente innocue.