Foto di repertorio

Hong Kong – Due persone aggredite da un cinghiale in metropolitana

I filmati scioccanti delle telecamere a circuito chiuso mostrano il momento in cui un cinghiale è entrato nella stazione della metropolitana di Fo Tan ad Hong Kong, venerdì 28 luglio intorno alle 11:15, e ha attaccato una donna e un ragazzo di 15 anni che erano appena discesi dalla scala mobile. L’animale aggressivo ha buttato a terra le due vittime prima di morderle sulle braccia e sulle gambe, mandandole entrambe in ospedale. Nel video si scorge la donna che si raggomitola a terra e chiede aiuto ai passeggeri presenti. Successivamente, le due scale mobili sono state bloccate, un uomo, non sapendo cosa fosse successo, si è avvicinato al binario e ha aiutato la donna a salire, un altro ragazzo in abbigliamento sportivo è sceso dal piano superiore e ha cercato di reagire coprendosi con la borsa senza riuscire a scappare. Anche il minaccioso cinghiale è stato colpito e ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra. Quando il ragazzo ha fermato l’attacco del cinghiale, lui e la donna ferita ne hanno approfittato per scappare. Gli operatori del Dipartimento della Pesca e della Conservazione, hanno anestetizzato il cinghiale con una pistola e lo hanno portato via considerando che il cinghiale nell’area urbana avrebbe rappresentato un pericolo per il pubblico. Il personale, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha gestito il cinghiale con rispetto. Ecco il video dell’aggressione dell’animale: https://www.itemfix.com/v?t=j3fgrt&jd=1