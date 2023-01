Al via il I° Corso Match Analyst LiveTag.pro

Sul divano con gli amici, allo stadio, al bar oppure distrattamente mentre si fa chiacchiera. Tutti, in maniera differente siamo in grado di guardare e commentare una partita. Ciò che invece non tutti siamo capaci di fare realmente è analizzare un match, entrare nella partita, carpirne i movimenti, analizzare il tocco di ogni singolo giocatore sincronizzato con i feed video, sapere un secondo prima degli altri cosa accadrà.

Non tutti siamo nati Match Analyst, ma siamo ancora in tempo per diventarlo.

Proprio per questo nasce il I° Corso Match Analyst LiveTag.pro , organizzato da Match Analysis Academy Italia, nuova realtà fondata da Domenico Scognamiglio, Francesco Festa e Luca Tendas, che si pone come obiettivo principale quello di far conoscere la match analysis e la figura del match analyst rendendo la materia alla portata di tutti.

Il corso, che si terrà On line attraverso la piattaforma Zoom, inizierà il 20 febbraio 2023 e si chiuderà il 30 marzo articolando il proprio svolgimento mediante una serie di lezioni live in orario serale (inizio fissato sempre alle 18:30) che poi saranno disponibili anche on-demand dal giorno successivo, consentendo agli iscritti di poter fruire del prodotto comodamente da casa, nell’orario a loro più comodo. A chi è rivolto? A tutti, ma proprio a tutti gli amanti del calcio che sognano di entrarvi dalla porta principale. A chi sogna di diventare match analyst approfondendo sul campo i temi della match analysis, agli allenatori che vogliono sapere di più sulla materia, ai semplici appassionati di calcio che vogliono acquisire un nuovo modo di vedere le partite ed il gioco, ai giovanissimi e agli indecisi che magari hanno sentito parlare della match analysis ma non hanno ancora ben chiaro di cosa si tratta e se è un qualcosa che fa per loro

L’evento sarà impreziosito dalla presenza di docenti qualificati, oltre che da numerosi professionisti del settore operanti In Serie A, Serie B, Serie C e nei Dilettanti. Ognuno di loro porterà la propria visione, metodologia ed esperienza.

Al termine del corso gli iscritti sosterranno un esame di profitto, coloro che lo supereranno con successo otterranno la certificazione ufficiale LiveTag.pro con cui potranno essere tesserati presso qualsiasi squadra calcistica affiliata alla FIGC.

Contattaci compilando il modulo richiesta informazioni: matchanalysisacademy.it

Al termine del countdown presente sul sito, tutti coloro che hanno compilato il modulo riceveranno in anteprima tutte le informazioni sul sito unito ad uno sconto sulla quota d’iscrizione al corso.

