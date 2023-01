Serie A – Primo ko per il Napoli, Milan a -5. Ok Juve

Si apre con i successi esterni di Milan e Sampdoria il 2023 della Serie A. I rossoneri battono 2-1 la Salernitana all’Arechi mentre i blucerchiati si impongono con identico risultato sul campo del Sassuolo. Boccata d’ossigeno per i liguri in chiave salvezza, i rossoneri salgono a -5 dal Napoli, che incassa la prima sconfitta stagionale perdendo 1-0 a San Siro il big match contro l’Inter.

Scoppiettante 2-2 tra Spezia e Atalanta. Gli spezzini sprecano il doppio vantaggio e si fanno rimontare in extremis. Finisce 1-1 il confronto tra Torino e Verona, con gli scaligeri sempre ultimi in classifica. Sconfitta a sorpresa per la Lazio, che perde 2-1 in casa del Lecce. Brusca frenata in chiave Champions per i capitolini, tre punti d’oro per i pugliesi che si allontanano dalla zona calda. Sorride invece la Roma, che grazie all’1-0 sul Bologna aggancia proprio la Lazio al quinto posto.

Successo in pieno recupero per la Juventus, che grazie ad un gol di Milik al 91′ piega 1-0 la Cremonese e resta al terzo posto. Finisce 1-1 il match tra Fiorentina e Monza, stesso risultato tra Udinese ed Empoli.